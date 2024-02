Calcio spagnolo: Massimiliano Farris, Inter, e la telefonata con Inzaghi nellintervallo

Massimiliano Farris: il vice fedelissimo di Inzaghi che non ha mai perso una partita

Massimiliano Farris è il vice fedelissimo dell’allenatore dei campioni d’Italia, Simone Inzaghi, e recentemente ha preso il suo posto in panchina a causa di una squalifica. Nonostante il suo ruolo di secondo allenatore, ogni volta che è stato chiamato in panchina, Farris non ha mai perso una partita.

Durante l’ultima partita tra la Roma e l’Inter, Farris è stato protagonista di un fatto davvero insolito. Mentre Inzaghi era costretto a guardare la partita da lontano, a causa della sua squalifica, Farris ha dato indicazioni alla squadra attraverso il telefono. Un modo insolito ma efficace per comunicare con i giocatori e garantire la continuità nelle istruzioni tattiche.

Il primo tempo della partita è stato deludente per l’Inter, ma Farris ha dimostrato di essere un vero leader. Durante l’intervallo ha chiamato la squadra in vivavoce per dare istruzioni e motivare i giocatori. Grazie alla sua guida, l’Inter è riuscita a compiere una clamorosa rimonta nel secondo tempo, portando a casa una vittoria importante.

Massimiliano Farris e Simone Inzaghi lavorano insieme da ben dieci anni, prima alla Lazio e poi a Milano. Farris, nato a Milano ma con origini sarde, ha avuto una carriera da difensore in diverse squadre prima di diventare allenatore nel 2009. Nel 2014 si è unito allo staff di Inzaghi, e da allora è diventato una figura indispensabile.

Ma non finisce qui, perché Farris è anche un tifoso interista da sempre. È stato un momento di grande gioia per lui quando l’Inter ha recentemente vinto il derby contro il Milan. Inoltre, ha avuto un confronto duro con l’allenatore dell’AC Milan, Allegri, nella finale di Coppa Italia del 2022.

Ma Farris gioca il derby d’Italia anche a casa sua, grazie a un incontro molto particolare. Infatti, ha conosciuto sua moglie durante un derby Primavera, lasciando così il segno anche nella sua vita privata. Padre di tre figlie, Farris preferisce mantenere la sua vita privata lontano dai social media.

Insomma, Massimiliano Farris è una figura importante nel mondo del calcio e ogni volta che ha sostituito Inzaghi in panchina, non ha mai perso una partita. Il suo contributo alla squadra e il suo amore per l’Inter lo rendono un membro insostituibile dello staff tecnico.