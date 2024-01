Calcio spagnolo: Mattarella, lItalia fascista adottò ignobili leggi razziste – Giorno della memoria

Nel sito “Calcio Spagnolo” abbiamo il piacere di raccontarvi l’importante cerimonia che si è svolta al Quirinale per il “Giorno della memoria”. Il Presidente Sergio Mattarella ha presenziato al evento insieme ad altre importanti personalità politiche come la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana, oltre a diversi ministri.

Nella cerimonia erano presenti anche i vertici della comunità ebraica, tra cui il Presidente Victor Fadlun, testimoniando l’importanza di ricordare le tragedie del passato e combattere l’antisemitismo.

Durante il suo discorso, il Presidente Mattarella ha voluto citare il grande Primo Levi, simbolo della resistenza e della memoria storica. Ha sottolineato il ruolo attivo dell’Italia nell’aiutare la cattura, la deportazione e le stragi degli ebrei durante il periodo fascista, un passato doloroso che non possiamo dimenticare.

Il Presidente ha anche affrontato temi attuali, come le ideologie di superiorità razziale e i pericoli dell’antisemitismo contemporaneo, evidenziando l’importanza di combattere ogni forma di discriminazione.

Non sono mancati riferimenti alla situazione attuale, con il Presidente che ha espresso preoccupazione per gli ostaggi detenuti da Hamas e per le vittime civili nella striscia di Gaza. Un appello a garantire il diritto di ogni popolo a uno stato, nel rispetto dei principi di pace e giustizia.

L’evento al Quirinale si è rivelato un momento di riflessione e di impegno per la memoria storica, un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e per riaffermare l’importanza di una società libera da discriminazioni e odio. Continuiamo a impegnarci per un futuro migliore, anche attraverso la diffusione di queste importanti testimonianze.