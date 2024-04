Calcio Spagnolo: Milan, Pioli: Dobbiamo reagire subito contro lInter. I tifosi hanno detto…

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta della sua squadra contro la Roma. Pioli ha ammesso che la squadra avversaria ha meritato la vittoria per la maggiore qualità espressa in campo e ha sottolineato la mancanza di efficacia nel segnare gol durante la partita.

Il tecnico ha riconosciuto che le prestazioni del Milan non sono state all’altezza e di grande qualità, nonostante il sostegno importante dei tifosi che, nonostante la delusione per la sconfitta, sono sempre stati presenti.

Riguardo al suo futuro, Pioli ha dichiarato di essere concentrato sulla prossima partita e di valutare la situazione alla fine della stagione. Ha inoltre ammesso che il Milan è stato meno competitivo nelle competizioni europee rispetto alla scorsa stagione, ma in campionato ha ottenuto qualche punto in più e ora dovrà reagire subito per affrontare il prossimo derby.

I tifosi del Milan sono ora in attesa di vedere come la squadra affronterà le prossime sfide e se riuscirà a ottenere risultati positivi. Resta da vedere se Pioli riuscirà a risollevare le sorti del Milan e a portare la squadra ad ottenere gli obiettivi prefissati per questa stagione.