Calcio spagnolo: Milan, Pioli: Maignan non perde mai, Bennacer è pronto. Su De Ketelaere e Jovic dal 1 vi dico che…

Il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare il Napoli allo stadio San Siro con l’obiettivo di allungare il distacco di 14 punti in classifica. Il tecnico rossonero presenta la partita come un’occasione da non fallire e sottolinea l’importanza di gestire bene la difesa di fronte ad un Napoli che si caratterizza per il buon possesso palla e la capacità di creare molte occasioni.

Nonostante il miglioramento del Milan, Pioli ricorda che si tratta solamente della 24ª giornata e che ci sono ancora molte partite da giocare. La posizione di Ruben Loftus-Cheek si rivela cruciale per lo sviluppo della squadra, mentre la solidarietà è espressa nei confronti dell’ex allenatore Pippo Inzaghi, augurandogli il meglio per il suo futuro.

La notizia attesa con entusiasmo dai tifosi rossoneri è la disponibilità di Luka Jovic, pronto per scendere in campo e dare il suo contributo alla squadra. Pioli sottolinea l’importanza della fase difensiva, con particolare attenzione ai dettagli, e ribadisce che il Milan dovrà segnare più gol degli avversari per poter vincere le partite e recuperare la gratitudine dei supporters.

È possibile che Olivier Giroud e Luka Jovic vengano schierati insieme fin dal primo minuto, ma Pioli sottolinea che ogni giocatore ha le sue caratteristiche e la formazione sarà scelta in base alla gara contro il Napoli. Il tecnico rossonero non si preoccupa delle critiche e sottolinea che la squadra dà sempre il massimo.

Infine, viene evidenziata l’importanza del centrocampo per il Milan e la condizione fisica di Ismael Bennacer, che non giocherà da trequartista ma sarà fondamentale in entrambe le fasi di gioco. Il Napoli, con l’arrivo di Walter Mazzarri, ha apportato alcune modifiche ma le qualità della squadra partenopea rimangono intatte. Il campionato è ancora lungo e il Napoli non è lontano dal quarto posto.

Con queste premesse, il Milan si prepara ad affrontare una sfida importante contro il Napoli, consapevole che solo con la vittoria potrà raggiungere i suoi obiettivi e continuare a tenere alta la sua carica agonistica.