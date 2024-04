Calcio spagnolo: nel 2023 il peso del Superbonus 5 volte oltre le stime, attuazione Pnrr decisiva per conseguire … – Il Sole 24 ORE

La spesa sanitaria in Italia rimarrà stabile fino al 2027, ma vi è la necessità di gestire attentamente le pressioni causate dall’invecchiamento della popolazione. Secondo la Corte dei Conti, un debito eccessivo potrebbe esporre l’economia a rischi di instabilità, nonostante le condizioni favorevoli per un rientro graduale e sostenibile. Tuttavia, i recenti interventi legislativi sembrano non essere in linea con l’obiettivo di aumentare la compliance fiscale e manca una strategia efficace per la riscossione coattiva.

Gli economisti dell’Istat hanno sottolineato che le incertezze sull’evoluzione dell’economia italiana stanno influenzando i conti pubblici, ma è fondamentale attuare pienamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo l’Upb, emerge un rischio molto elevato che l’Italia possa essere soggetta a una procedura per disavanzo eccessivo a causa del persistente superamento della soglia del 3% nel rapporto deficit-Pil, il che richiederà correzioni significative per rientrare nei parametri europei.