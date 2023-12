Sanzione Antitrust da 4,5 milioni di euro per Facile Ristrutturare e Renovars

Calcio spagnolo – Sanzione Antitrust da 4,5 milioni di euro è stata comminata a Facile Ristrutturare e Renovars, due importanti aziende del settore edile, per pratiche commerciali scorrette e ingannevoli nell’attività di ristrutturazione edilizia. La decisione è stata presa in seguito alle numerose segnalazioni di consumatori che hanno denunciato la diffusione di recensioni online false, l’applicazione di costi nascosti in caso di Iva agevolata e la violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.

Secondo l’Antitrust, le due aziende hanno ingannato i consumatori sul livello di soddisfazione dei clienti con un messaggio falso. Inoltre, è emerso che Facile Ristrutturare e Renovars hanno omesso di controllare l’attività dei loro collaboratori, che avrebbero ingannato i clienti sui prezzi dei materiali di finitura per le ristrutturazioni.

Questa sanzione di natura economica rilevante per i consumatori mette in guardia tutti coloro che sono interessati ai servizi di ristrutturazione edilizia. È fondamentale fare attenzione alle recensioni online e verificare sempre i prezzi e i costi aggiuntivi prima di impegnarsi con un’azienda.

L’Antitrust ha ribadito il suo impegno nella tutela dei consumatori e nella lotta alle pratiche commerciali scorrette. Grazie alle segnalazioni dei consumatori e all’attività investigativa dell’Antitrust, è stato possibile scoprire queste pratiche ingannevoli e sanzionare le aziende responsabili.

Facile Ristrutturare e Renovars, oltre alla sanzione economica, saranno oggetto di un monitoraggio da parte dell’Antitrust per garantire il rispetto delle normative in materia di tutela dei consumatori nel futuro. Sono stati incoraggiati i consumatori a segnalare eventuali comportamenti scorretti o ingannevoli da parte di queste o altre aziende simili al fine di proteggere gli interessi dei consumatori.

In conclusione, questa sanzione dell’Antitrust rappresenta un importante segnale per il settore delle ristrutturazioni edilizie, invitando le aziende ad adottare pratiche commerciali trasparenti e a garantire la tutela dei consumatori. I consumatori, d’altra parte, sono incoraggiati a informarsi e a segnalare eventuali abusi. La trasparenza e l’onestà sono fondamentali per una relazione equilibrata tra clienti e aziende nel settore delle ristrutturazioni edilizie.