Calcio spagnolo: Nicholas in difficoltà a causa di Alessandra Celentano: Non hai il fisico per essere un ballerino

Durante il daytime di Amici di Maria De Filippi, Nicholas, uno dei concorrenti del programma, si trova in una situazione difficile a causa di un compito assegnato da Alessandra Celentano, una delle maestre di danza del programma.

La maestra Celentano decide di assegnare il primo compito della stagione e sceglie Nicholas, un allievo della squadra guidata da Raimondo Todaro. La lettera scritta da Celentano non è affatto lusinghiera nei confronti di Nicholas, definendolo un ballerino scarso, rigido e chiuso.

Non solo Nicholas, ma anche Raimondo Todaro viene criticato dalla maestra per aver dato una sufficienza troppo limitata al suo allievo. La Celentano sembra voler fare una critica piuttosto dura nei confronti del giovane ballerino e del suo maestro.

Nicholas ammette che ha ancora molto da lavorare per migliorare le sue performance, ma non condivide affatto l’opinione della Celentano sul suo aspetto fisico. Il concorrente ha deciso di parlare con Raimondo per valutare insieme come comportarsi di fronte alle parole della maestra.

