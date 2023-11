Calcio spagnolo: Nord colpito dal maltempo, Seveso trabocca a Milano – Notizie – Agenzia ANSA

Ancora un’ondata di maltempo sull’Italia con esondazioni e piene causate da temporali improvvisi. Milano ha subito allagamenti nella zona Nord a causa del fiume Seveso, con danni alla circolazione dei mezzi pubblici. Il lago di Como è esondato, mentre i fiumi Adige e Po hanno creato timori di piene. Non ci sono state vittime, ma ci sono state polemiche tra la Regione e il Comune di Milano.

L’ondata di maltempo ha colpito duramente l’Italia, con forti temporali e piogge incessanti che hanno causato esondazioni e piene in diverse regioni. Milano, una delle città più colpite, ha subito allagamenti nella zona Nord a causa dell’innalzamento del fiume Seveso. La circolazione dei mezzi pubblici è stata gravemente influenzata, con interruzioni e ritardi. Inoltre, uno dei luoghi più iconici della città, il lago di Como, è uscito dai suoi argini, causando danni e creando preoccupazioni per la sicurezza delle zone costiere.

La situazione non è stata diversa per i fiumi Adige e Po, che hanno creato timori di piene a causa delle forti precipitazioni. Fortunatamente, non ci sono state vittime riportate, sebbene la popolazione sia rimasta allerta e pronta ad affrontare eventuali emergenze. Tuttavia, queste calamità hanno scatenato polemiche tra la Regione Lombardia e il Comune di Milano. L’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli, ha criticato la Regione per il ritardo nella costruzione di vasche di laminazione che avrebbero potuto mitigare gli effetti delle piene. Il governatore Attilio Fontana ha promesso solennemente che le vasche saranno pronte entro gennaio e marzo, per garantire la sicurezza della città in situazioni di maltempo.

Il sindaco Giuseppe Sala ha invece sottolineato l’imprevedibilità delle condizioni meteorologiche e ha chiesto comprensione alla popolazione, assicurando che il Comune sta facendo tutto il necessario per gestire al meglio l’emergenza. Nel frattempo, altri problemi si sono verificati in diverse aree della Lombardia, come alberi caduti, allagamenti e ritardi nella circolazione ferroviaria. I venti forti hanno causato danni anche nel Lodigiano, con punte di velocità fino a 70 chilometri orari.

Alcuni passi alpini sono stati chiusi a causa dell’abbondante nevicata e delle condizioni impervie. Inoltre, la statale via Emilia è stata temporaneamente bloccata a causa della caduta di un albero lungo la strada. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la circolazione stradale nel più breve tempo possibile.

In conclusione, questa ondata di maltempo ha causato notevoli disagi e danni in diverse zone dell’Italia, in particolare a Milano e nelle regioni circostanti. Mentre la popolazione affronta le conseguenze di queste calamità, amministratori locali e regionali si stanno impegnando per garantire la sicurezza e la tempestiva risoluzione delle emergenze. La situazione rimane critica, ma i cittadini possono contare sulle misure messe in atto per fronteggiare gli effetti del maltempo.