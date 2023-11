Calcio spagnolo: ottobre + 15%! Superate trecentomila registrati – Notizie

Nuovo record di immatricolazioni nel settore delle due ruote in Italia

Nel 2023 è stato raggiunto un traguardo significativo nel mercato delle due ruote in Italia. Infatti, per la prima volta dal 2011, il numero di veicoli immatricolati ha superato la soglia dei 300.000. Questo dato indica una crescita costante dell’industria delle moto nel paese.

Le moto hanno registrato un notevole aumento del 14,81%, con un totale di 133.666 veicoli immatricolati. Tuttavia, sono gli scooter a dominare il mercato con 160.559 unità immatricolate, registrando un incremento del 22,89% rispetto all’anno precedente.

Le vendite di ottobre hanno segnato un aumento del 15,75% rispetto all’anno scorso, con un totale di 25.227 veicoli venduti. La moto più venduta del mese di ottobre è stata la Benelli TRK 702, con 658 unità vendute.

Se guardiamo alle vendite cumulative dal gennaio all’ottobre 2023, la Benelli TRK 502 si conferma al primo posto come moto più venduta, seguita dalla Honda Africa Twin e dalla BMW R 1250 GS. Per quanto riguarda gli scooter, i modelli Honda SH dominano la classifica, con il modello SH 125 al primo posto.

Nel settore dei ciclomotori, il Piaggio Liberty 50 è il modello più venduto, con 3.244 unità immatricolate. Nonostante una diminuzione generale delle vendite di ciclomotori durante l’anno, nel mese di ottobre si è registrato un aumento del 10,92%.

In generale, il mercato delle due ruote in Italia sta vivendo una crescita costante e promettente, offrendo ulteriori prospettive di miglioramento per il futuro.