Calcio spagnolo: Ozempic, il nuovo farmaco dimagrante che lo sfida

Nuovo farmaco per la perdita di peso approvato negli Stati Uniti: Zepbound è il concorrente di Wegovy

La Food and Drug Administration (Fda) ha recentemente approvato un nuovo farmaco per la perdita di peso chiamato Zepbound, prodotto da Eli Lilly. Questo farmaco è somministrato attraverso iniezioni settimanali ed è destinato agli adulti con sovrappeso o obesi che hanno almeno una patologia correlata al peso.

Il principio attivo di Zepbound è la tirzepatide, già approvata negli Stati Uniti per il controllo della glicemia nel diabete di tipo 2. Questo farmaco agisce su un ormone chiamato Gip per ridurre l’assunzione di cibo, proprio come fa il già conosciuto Mounjaro.

Negli ultimi anni, i farmaci che imitano l’ormone Glp-1 sono diventati sempre più popolari per la perdita di peso. Tuttavia, in Italia, l’uso off-label di questi farmaci mette a rischio la disponibilità di un altro farmaco simile chiamato Ozempic.

A causa dell’aumento della domanda di farmaci per la perdita di peso, sia Ozempic che Wegovy sono stati inseriti nell’elenco dei farmaci carenti stilato dalla Fda. Questo ha portato Novo Nordisk, l’azienda produttrice di Wegovy, a limitare l’offerta del farmaco per concentrarsi sui pazienti attuali. Tuttavia, Novo Nordisk sta lavorando per aumentare la sua capacità produttiva al fine di soddisfare la crescente domanda.

Con l’arrivo di Zepbound nel mercato dei farmaci per la perdita di peso, i pazienti avranno una nuova opzione da prendere in considerazione. Sarà interessante osservare come questo nuovo concorrente influenzerà l’industria farmaceutica e quali benefici potranno ottenere gli adulti con problemi di peso in tutto il mondo.