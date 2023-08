Calcio spagnolo – Perde il reddito di cittadinanza e si presenta in Comune con una tanica di benzina minacciando

Un uomo di 60 anni ha fatto irruzione nella stanza del sindaco di Terrasini minacciando di dar fuoco al comune perché aveva appena ricevuto notizia che avrebbe perso il reddito di cittadinanza. Il segretario generale ha cercato di dialogare con l’uomo, ma è stato il presidente del consiglio comunale a far desistere il disoccupato dal gesto. Sono intervenuti anche i carabinieri e un’ambulanza del 118.

Il sindaco ha dichiarato che fortunatamente non è accaduto nulla di irreparabile e ha spiegato che l’uomo era già venuto precedentemente per lamentarsi della perdita del reddito di cittadinanza. Il sindaco ha sottolineato che i comuni non possono gestire queste situazioni da soli e hanno bisogno di aiuti. L’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti, appare in forte stato confusionale.

Il sindaco ha denunciato che ci sono dei messaggi distorti in questi giorni e che i percettori che perdono il reddito di cittadinanza vengono sollecitati a rivolgersi ai comuni, ma è evidente che i comuni non possono aiutare tutte queste famiglie senza un intervento legislativo o governativo. Il sindaco ha sottolineato che il comune sta cercando di creare economia, ma non può soddisfare tutte le richieste individuali. Si è cercato un confronto con l’uomo e gli sono state offerte delle occasioni di lavoro, ma ha indicato di avere problemi fisici presumibili che gli impediscono di lavorare.

Un uomo di 60 anni ha fatto irruzione nella stanza del sindaco di Terrasini minacciando di dar fuoco al comune perché aveva appena ricevuto notizia che avrebbe perso il reddito di cittadinanza. La situazione ha richiesto l’intervento dei carabinieri e delle ambulanze, ma fortunatamente non sono state riportate conseguenze gravi.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco, l’uomo aveva già presentato dei reclami in precedenza riguardo alla perdita del reddito di cittadinanza. Il sindaco ha anche evidenziato le difficoltà che i comuni affrontano nel gestire queste situazioni senza un intervento legislativo o governativo. Nonostante gli sforzi del comune nel cercare di creare opportunità lavorative, è chiaro che non possono soddisfare tutte le richieste individuali.

Il sindaco ha cercato di confrontarsi con l’uomo, offrendogli possibilità di lavoro, ma l’uomo ha affermato di avere problemi fisici che gli impediscono di lavorare. L’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti, poiché appariva in uno stato confusionale evidente.

Il sindaco ha denunciato la diffusione di messaggi distorti riguardo al tema del reddito di cittadinanza e ha invitato i percettori che perdono tale beneficio a rivolgersi alle autorità competenti anziché ai comuni. Ha sottolineato la necessità di un intervento legislativo o governativo per poter aiutare le famiglie interessate.

L’episodio di Terrasini evidenzia le sfide che i comuni devono affrontare nell’affrontare le difficoltà economiche dei cittadini. La notizia serve come richiamo all’importanza di politiche sociali adeguate e di un sostegno adeguato alle famiglie in difficoltà.