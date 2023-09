Calcio spagnolo – Pino Insegno respinge le critiche al suo Mercante in fiera: Sto male, fanno vedere numeri sbagliati – la Repubblica

Il noto presentatore televisivo Pino Insegno ha recentemente espresso il suo profondo dispiacere riguardo alle critiche ricevute per il suo nuovo programma, intitolato “Il mercante in fiera”. Insegno ha lamentato il fatto che tali critiche sembrano essere rivolte in maniera generica e che sembra quasi che le persone stiano aspettando che il suo programma vada male.

Nonostante le aspettative positive che circondavano il programma, gli ascolti hanno subito un drastico calo dopo soli due episodi, raggiungendo appena il 2%. Si tratta di uno dei risultati peggiori mai registrati dalla rete televisiva. Nonostante questi dati negativi, Insegno ha sottolineato che le cifre degli ascolti non corrispondono alla realtà e ha chiesto di non giudicare il programma in maniera affrettata.

Il debutto del programma ha destato preoccupazione all’interno della rete televisiva, con diversi inserzionisti che hanno deciso di ritirarsi. Nonostante ciò, Insegno ha un’opportunità di riscatto con la sua conduzione al famoso programma “L’Eredità” a partire dal prossimo gennaio. Tuttavia, le premesse non sembrano essere molto positive per il presentatore, considerando la recente caduta degli ascolti del suo nuovo programma.

L’annuncio del programma ha suscitato molte critiche, alle quali Insegno ha risposto definendole insensate. Secondo il presentatore, queste polemiche prendono forma a causa delle sue idee politiche, attribuendo l’opposizione al programma a questa motivazione.

Infine, Insegno si è chiesto il motivo della sua scomparsa dallo schermo televisivo, attribuendo tale situazione alle sue idee politiche e alla mancanza di meritocrazia nel mondo della televisione.

In conclusione, Pino Insegno affronta una difficile situazione con il suo nuovo programma televisivo, dove le critiche e i dati negativi sugli ascolti sembrano mettere in discussione la sua carriera televisiva. Nonostante ciò, il famoso presentatore si appresta a condurre un altro importante programma, sperando di riscattarsi sotto i riflettori della trasmissione “L’Eredità”.