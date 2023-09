Calcio spagnolo: Pogba, la sua condizione dopo linfortunio in Empoli-Juve: il comunicato ufficiale

“Sospiro di sollievo per le condizioni di Paul Pogba dopo la partita contro l’Empoli”

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha suscitato preoccupazione tra i tifosi durante la partita contro l’Empoli, ma adesso può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Gli esami strumentali al JMedical hanno escluso lesioni muscolari, sebbene abbia riportato un lieve sovraccarico al muscolo semimembranoso della coscia destra. Questo significa che Pogba potrà tornare presto in campo.

“Federico Gatti riporta una distorsione alla caviglia sinistra”

Purtroppo, non tutte le notizie sono positive per la Juventus. Durante la partita contro l’Empoli, Federico Gatti ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Tuttavia, c’è una buona notizia: secondo le ultime informazioni, Gatti sarà recuperabile in pochi giorni e sarà disponibile per la prossima partita contro la Lazio.

“Pogba ha spaventato i tifosi con un gesto di dolore durante la partita”

Durante la partita contro l’Empoli, Pogba ha spaventato i tifosi con un gesto di dolore. Fortunatamente, sembra che il suo infortunio non sia grave. Dopo gli esami strumentali, il centrocampista ha pubblicato un messaggio sui social per tranquillizzare i tifosi bianconeri. Ha dichiarato di stare bene e di essere ansioso di tornare in campo il prima possibile.

“Comunicato ufficiale della Juventus conferma i risultati degli esami per Pogba e Gatti”

La Juventus ha rilasciato un comunicato ufficiale che conferma i risultati degli esami per Pogba e Gatti. Entrambi i giocatori non hanno lesioni gravi e sono già in riabilitazione per tornare in campo il prima possibile. I tifosi possono ora tirare un sospiro di sollievo e attendere con ansia il ritorno di questi due importanti membri della squadra.

In breve, mentre Pogba ha subito un lieve sovraccarico muscolare, Gatti è stato colpito da una distorsione alla caviglia sinistra. Tuttavia, entrambi i giocatori stanno affrontando il percorso di riabilitazione e presto saranno nuovamente pronti a scendere in campo per la Juventus. I tifosi non vedono l’ora di rivederli in azione e sperano di poter continuare a godere delle loro prestazioni eccezionali.