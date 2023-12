Calcio Spagnolo – Prevenire lIctus: Le 7 cose da non fare e le vacanze da evitare, i consigli del cardiologo

Nei giorni scorsi, uno studio ha confermato che dormire meglio nel weekend può ridurre il rischio di infarto e ictus. Il team di ricercatori ha analizzato i dati di oltre 43.000 adulti e ha scoperto che coloro che dormivano regolarmente meno di sei ore a notte avevano un rischio maggiore di sviluppare malattie cardiovascolari. Tuttavia, coloro che recuperavano il sonno perso durante la settimana con un sonno più lungo nel fine settimana avevano un rischio simile a coloro che dormivano regolarmente sette o otto ore a notte. Questa scoperta sottolinea ancora una volta l’importanza di dormire abbastanza per mantenere una buona salute cardiaca.

Durante le festività natalizie, invece, è importante fare attenzione. Secondo il cardiologo Furio Colivicchi, il consumo eccessivo di cibi ricchi di sale e grassi animali in questo periodo può favorire un aumento della pressione arteriosa. Il freddo invernale può ulteriormente aumentare il rischio di ictus. È quindi fondamentale adottare uno stile di vita sano durante le festività, evitando gli eccessi e privilegiando una dieta equilibrata e sana.

Ma l’ictus non è una condanna inevitabile. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, l’80% degli ictus è prevenibile con semplici cambiamenti nello stile di vita. Una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura e cereali integrali, e povera di alimenti ad alto contenuto di sale e grassi di origine animale, è una delle chiavi per prevenire l’ictus. Inoltre, fare regolare attività fisica, smettere di fumare e limitare il consumo di alcol sono altre misure importanti.

Questo studio ci ricorda quanto sia importante dormire abbastanza per prevenire malattie cardiovascolari come l’infarto e l’ictus. Durante le festività, bisogna fare attenzione all’eccesso di cibi ricchi di sale e grassi animali. Tuttavia, possiamo prevenire l’ictus adottando uno stile di vita sano, con una dieta bilanciata e attività fisica regolare. Ricordiamoci che l’80% degli ictus può essere evitato con semplici cambiamenti nel nostro stile di vita.