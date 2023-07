Calcio spagnolo: proprietà, effetti e benefici – newsbiella.it -> Calcio spagnolo: proprietà, effetti e benefici – newsbiella.it

L’acqua termale per il viso è un segreto prezioso della cosmesi naturale. È conosciuta fin dai tempi antichi per le sue proprietà curative e rigeneranti. L’acqua termale è una risorsa naturale che offre molti benefici per la pelle del viso. È una speciale tipologia di acqua sorgiva arricchita da minerali e oligoelementi. La presenza di calcio, magnesio, zinco, ferro e silicio ne determina le straordinarie proprietà terapeutiche.

L’acqua termale ha un’azione lenitiva e anti-infiammatoria. È un’ottima fonte di idratazione per la pelle del viso. Aiuta a combattere i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce della pelle. Contribuisce a ripristinare il pH naturale della pelle. Riduce la sensibilità cutanea e tonifica la pelle. Aiuta a purificare i pori e prepara la pelle alla routine di bellezza. È adatta a tutti i tipi di pelle, inclusa quella sensibile e delicata.

Fornisce un’idratazione istantanea e calma la pelle dopo l’esposizione solare. Migliora l’effetto del trucco e ne prolunga la durata. Può essere utilizzata come spray tonico, maschera lenitiva o per fissare il trucco. L’acqua termale di Terme di Sirmione è una soluzione efficace per una pelle radiosa e splendente.

Scopri tutti i segreti dell’acqua termale per il viso e concediti i benefici di questa risorsa naturale.