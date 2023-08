Calcio spagnolo: Proroga al Superbonus del 110%, Beltrami: I problemi continuano – OglioPoNews

La prossima legge di Bilancio si concentrerà sulla proroga dell’aliquota al 110% per il Superbonus, una delle questioni principali che saranno affrontate. Tuttavia, per beneficiare di questa agevolazione, saranno richiesti almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Si sta discutendo anche di un’agevolazione fino al 100% per i redditi bassi, che sarà finanziata attraverso i fondi Pnrr.

Nel frattempo, però, potrebbe essere difficile ottenere l’approvazione dell’assemblea condominiale per avviare i lavori, a causa dell’opposizione dei proprietari che dovrebbero pagare personalmente. Abbiamo intervistato l’imprenditore Paolo Beltrami per approfondire il tema. Secondo Beltrami, è importante che gli incentivi siano estesi anche a coloro che non possono permettersi di contribuire finanziariamente ai lavori di ristrutturazione, al fine di promuovere l’efficienza energetica e migliorare la situazione abitativa in generale.

