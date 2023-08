Calcio spagnolo: PS5 in offerta a prezzo scontato anche in Italia, ma solo per poco tempo, date e dettagli

Sony ha annunciato il rilancio della promozione su PS5 in Italia, offrendo agli appassionati di calcio la possibilità di acquistare la console a prezzi vantaggiosi. L’offerta sarà attiva dal 25 agosto al 7 settembre 2023, dando così ai fan del gioco un periodo di tempo sufficiente per cogliere l’occasione.

Questa promozione non è nuova, infatti era stata lanciata lo scorso luglio nel Bel Paese e in altri paesi europei, ottenendo un grande successo. Non solo, ma il Regno Unito ha dimostrato di apprezzare particolarmente questa iniziativa, portando Sony a confermarla anche in Italia.

Durante questo periodo di offerte, saranno applicati sconti speciali sulla PS5, offrendo così una grande opportunità ai giocatori di accaparrarsi la tanto desiderata console a un prezzo accessibile. Tuttavia, Sony cerca di coinvolgere attivamente il pubblico, chiedendo se approfitteranno di questa offerta o se preferiranno aspettare il nuovo modello che includerà un lettore rimovibile.

La casa giapponese, quindi, si rivolge ai fan del calcio e a tutti gli appassionati di videogiochi per conoscere la loro opinione su questa promozione. Nel sito di ‘Calcio spagnolo’, i lettori sono invitati a condividere la propria esperienza e aspettative riguardo a questa offerta nei commenti, creando un dibattito interessante tra gli utenti.

In conclusione, Sony offre una nuova opportunità agli italiani di acquistare la PS5 a prezzi vantaggiosi, replicando l’iniziativa di successo già sperimentata in altri paesi europei. Non resta che aspettare e vedere se questa promozione otterrà lo stesso gradimento e successo anche nel nostro Paese.