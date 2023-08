Calcio spagnolo: Punteggio ATP, Sinner perde la possibilità del 4º posto a Cincinnati e potrebbe scendere di una posizione

Jannik Sinner festeggia il suo 22° compleanno impegnato nel Masters1000 di Cincinnati. Nonostante il suo recente successo nel torneo di Toronto, Sinner non era al massimo della forma nel secondo turno contro Dusan Lajovic. A causa della sua sconfitta e della buona prestazione del suo avversario, Sinner non potrà raggiungere il suo obiettivo di arrivare al 4° posto nella classifica mondiale. Attualmente, Sinner è al 6° posto nel ranking ATP, ma potrebbe scendere alla 7ª posizione se Stefanos Tsitsipas dovesse vincere negli ottavi di finale del torneo. Tsitsipas ha la possibilità di scalare in classifica e raggiungere la posizione n.4 se arriva alle semifinali di Cincinnati. Nonostante questo risultato, per Sinner non cambia molto in ottica US Open, poiché il suo percorso negli accoppiamenti non varia essendo testa di serie n.6 o n.7. Sinner avrebbe potuto cambiare il suo accoppiamento nel torneo se avesse raggiunto il 4° posto nel ranking.