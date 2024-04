Calcio spagnolo – Rai, lunedì laddio di Amadeus. E Carlo Conti è in pole per condurre Sanremo

Il futuro incerto di Amadeus: le strade si separano con la Rai

L’incontro tra il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi e Amadeus è fissato per domani a mezzogiorno. Si tratta di un saluto formale, ma sembra che la decisione sia già stata presa: le strade del conduttore e dell’emittente pubblica si separano.

Il contratto di Amadeus con la Rai scade ad agosto e il suo futuro sembra essere già stato deciso: il conduttore sarebbe in procinto di firmare con la Warner Bros. Un passo importante per la carriera di Amadeus, che potrebbe approdare in una nuova realtà lavorativa dopo anni di collaborazione con la Rai.

La notizia ha destato scalpore nel mondo dell’intrattenimento italiano, con molti che si chiedono quale sarà il destino del conduttore e quali progetti lo aspettano con la Warner Bros. Resta da capire se questa separazione sia stata una decisione consensuale o se ci siano stati dissidi tra le due parti.

Per ora, l’unica certezza è che domani Amadeus saluterà il direttore generale della Rai per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera. Resta sintonizzati su Calcio Spagnolo per tutte le ultime notizie su questo caso in evoluzione.