Calcio spagnolo: Salernitana-Empoli, le formazioni ufficiali: torna Dia dal 1. Nicola conferma Cerri

La prima partita della ventiquattresima giornata del campionato vedrà la sfida tra Salernitana ed Empoli. Questo match è di fondamentale importanza per la squadra di Salerno, che cercherà di migliorare la sua posizione in classifica.

Un’importante novità per la Salernitana sarà il ritorno di Dia dal primo minuto. Questo rappresenterà una svolta per la squadra, che spera di ottenere una vittoria cruciale in questa partita.

In difesa, Boateng sarà confermato, con Pellegrino e Pierozzi come compagni di reparto. Questo trio spera di tenere a bada l’attacco avversario e di garantire una solida difesa per la squadra di Salerno.

D’altra parte, per il tecnico dell’Empoli, Davide Nicola, questa partita avrà un significato speciale. Infatti, Nicola ha guidato la Salernitana alla salvezza nella stagione precedente, quindi sarà un incontro emozionante per lui.

Dall’altra parte del campo, l’Empoli cercherà di ottenere tre punti importanti in questa battaglia. La squadra avrà Cerri al centro dell’attacco, supportato da Zurkowski e Cambiaghi sulla trequarti. Questo trio spera di mettere in difficoltà la difesa avversaria e segnare gol cruciali per il cammino dell’Empoli in questa stagione.

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre per questa partita.

Salernitana: Dia, Boateng, Pellegrino, Pierozzi

Empoli: Cerri, Zurkowski, Cambiaghi

Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo in questa gara. Sarà una partita avvincente e combattuta, con entrambe che cercheranno di ottenere una vittoria importante per i propri obiettivi di stagione. Non ci resta che attendere il calcio d’inizio e vedere quale squadra riuscirà ad aggiudicarsi i tre punti.