Calcio spagnolo: scintille tra Baroni e Vecino in Verona-Lazio, ecco cosa è successo

Durante la partita tra Verona e Lazio al Bentegodi, si è verificato un acceso diverbio a metà campo dopo il fischio finale dell’arbitro Ayroldi. Il tecnico del Verona, Marco Baroni, ha urlato al centrocampista della Lazio, Matias Vecino, di mostrare rispetto. I giocatori di entrambe le squadre sono intervenuti per separare i due e cercare di riportare la calma. Luis Alberto ha cercato di mediare la situazione, poi Baroni e Vecino si sono ritrovati vicini per chiarire la questione. In pochi secondi, tutto si è risolto e la festa al Bentegodi è potuta continuare.

