Calcio Spagnolo: Sentenza sul Muschio Selvaggio, attribuito a Luis Sal e non a Fedez – Agenzia ANSA

Il Tribunale di Milano ha deciso su Muschio Selvaggio: le quote sono di Luis Sal

La giudice Amina Simonetti ha accolto integralmente il ricorso per il sequestro giudiziario delle quote della Doom s.r.l. dalla Muschio Selvaggio s.r.l. Il ricorso è stato promosso dall’avvocato Nicolò Ferrarini per conto della società di Luis Sal.

Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorandolo dalla gestione del podcast. La vicenda ha avuto inizio a giugno 2023 con accuse reciproche tra Luis Sal e Fedez.

A novembre 2023 circolarono voci su un accordo tra i due, successivamente smentito. La clausola della “roulette russa” è stata attivata con l’offerta di Fedez di acquistare le quote di Luis Sal. Tuttavia, Luis Sal ha rifiutato e è stato quindi costretto a ricorrere al tribunale, che gli ha dato ragione.

Fedez contesta la decisione del tribunale e la questione non è ancora risolta. Fedez dovrà decidere se obbedire alla sentenza del tribunale e cedere le sue quote, oppure affrontare nuove vie legali.

Fedez replica sostenendo che la decisione del tribunale non è definitiva e che le quote sono gestite nell’interesse della società, non di Luis Sal. La situazione è ancora in evoluzione e continueremo a monitorare gli sviluppi.