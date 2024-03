Calcio spagnolo – Amici 23, le pagelle del serale: basta urlare (2), Cuccarini furiosa (8), le sfide dei prof (7), Giovanni e le

Nicholas e Giovanni eliminati da Amici 23: tensioni tra i professori durante la puntata

Nella seconda puntata del serale di Amici 23, i talentuosi ballerini Nicholas e Giovanni sono stati eliminati, suscitando reazioni contrastanti tra i fan dello show. I due facevano parte delle squadre di Emanuel Lo e Raimondo Todaro, ma non sono riusciti a conquistare il pubblico e i professori con le loro esibizioni.

Durante la puntata del sabato sera, si sono verificate tensioni tra i professori e i loro allievi, con liti e discussioni che hanno animato lo studio. Le pagelle della puntata del 30 marzo hanno evidenziato le performance dei concorrenti e le critiche dei giudici, mettendo in luce anche le mancanze di Nicholas e Giovanni.

Nonostante l’eliminazione, i fan di Amici hanno mostrato reazioni positive su internet, supportando i due ballerini e lodando il loro talento. Tuttavia, c’è stato anche chi ha criticato la scelta dei professori e ha espresso disappunto per la decisione presa.

In particolare, Raimondo Todaro non ha nascosto la sua delusione per l’eliminazione di Nicholas, mentre il giudice Malgioglio ha invitato il giovane ballerino a Miami per un’opportunità di crescita e successo.

Non resta che aspettare le prossime puntate di Amici 23 per scoprire quali saranno gli sviluppi e le nuove sfide che coinvolgeranno i concorrenti rimasti in gara. Intanto, i fan continueranno a sostenere i propri preferiti e a seguire da vicino le vicende del talent show più amato dagli italiani.