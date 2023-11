Calcio spagnolo: Sequestrati oltre 779 milioni di euro ad Airbnb, la procura di Milano: “Non ha versato la cedolare…

La procura di Milano ha accusato Airbnb di evasione fiscale per non aver pagato la cedolare secca dal 2017 al 2021. Come conseguenza di questa accusa, la Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato una somma record di oltre 779 milioni di euro a Airbnb Ireland Unlimited Company e a tre suoi ex amministratori.

L’accusa si basa su una legge del 2017 secondo la quale le piattaforme come Airbnb devono agire come sostituti d’imposta per gli host, trattenendo il 21% dei guadagni da versare al fisco. Tuttavia, Airbnb applica questa imposta solo per gli host professionali e per i soggiorni, trattenendo per se stessa i costi del servizio.

La norma italiana è stata oggetto di dispute legali e la Corte di giustizia dell’UE ha confermato che l’Italia ha il diritto di chiedere alle piattaforme di raccogliere informazioni e applicare la cedolare secca alla fonte.

Le indagini sono state chiuse grazie a due sentenze a favore dell’Agenzia delle Entrate. Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha dichiarato che Airbnb ha scelto deliberatamente di non adattarsi alla normativa italiana allo scopo di mantenere la sua quota di mercato. Airbnb avrebbe persino considerato l’opzione di abbandonare i pagamenti online per eludere l’imposta.

Secondo l’ispezione fiscale, Airbnb dovrebbe applicare la cedolare secca solo per alcuni host. Tuttavia, Airbnb sostiene di aver rispettato la legge e sta attualmente in discussioni con l’Agenzia delle Entrate per risolvere la questione.

L’accusa di evasione fiscale da parte di Airbnb sta attirando l’attenzione sulle pratiche delle piattaforme di condivisione, spingendo le autorità italiane a richiedere una maggiore trasparenza e una corretta applicazione delle imposte.

Con questo sequestro record, le autorità italiane cercano di inviare un messaggio chiaro alle piattaforme di condivisione che devono rispettare le leggi fiscali italiane e agire in maniera trasparente. Ciò potrebbe avere conseguenze significative per Airbnb e potrebbe anche influenzare il modo in cui altre piattaforme operano in Italia.