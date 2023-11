Calcio Spagnolo: Smart TV LG OLED B3 a meno di 850€ per il Black Friday!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e sono disponibili numerose offerte allettanti in tempo reale. Tra queste, spicca l’offerta di MediaWorld sulla TV LG OLED B3.

Il prezzo originale di questa TV era di 1043,99 euro, ma grazie al Black Friday, il prezzo è stato abbassato a soli 999 euro. Inoltre, una volta effettuato l’acquisto, si può usufruire di uno sconto ulteriore del 15%.

La TV LG OLED B3 è particolarmente consigliata per la sua qualità dell’immagine e la resa cromatica. È dotata di un processore intelligente a7 di sesta generazione, che offre funzionalità di deep learning e intelligenza artificiale.

Un’altra caratteristica interessante di questa TV è il telecomando puntatore di LG, che permette di navigare nel menu e selezionare i contenuti in modo intuitivo. Inoltre, supporta Dolby Vision IQ e Dolby Atmos per una resa immagini e suono ottimali.

Questa offerta è disponibile su MediaWorld, ma le scorte sono limitate, quindi conviene affrettarsi per approfittarne. Tuttavia, se si preferisce una scelta più ampia di prodotti a prezzi ridotti, Amazon è sicuramente una valida alternativa.

Per rimanere aggiornati sulle offerte in corso durante il Black Friday, vi consigliamo di seguire l’area dedicata alle offerte sul sito di Calcio spagnolo. Non perdete l’occasione di acquistare la TV LG OLED B3 a un prezzo vantaggioso! Cliccate sul link sottostante per vedere l’offerta su MediaWorld.