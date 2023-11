Calcio spagnolo: Sopravvivere a un figlio è una condanna. Lo straziante ricordo di Al Bano per Ylenia – ilGiornale.it

Ylenia Carrisi: mistero sulla sua scomparsa a New Orleans pesa sulla famiglia

Il 29 novembre 1970 nasceva Ylenia Maria Sole Carrisi, figlia di Romina Power e Albano Carrisi. Oggi, nel giorno del suo compleanno, Ylenia avrebbe compiuto 53 anni. Tuttavia, il mistero sulla sua scomparsa nel 1994 a New Orleans pesa ancora sulla famiglia.

Nonostante siano trascorsi molti anni, Romina Power crede fermamente che Ylenia sia ancora viva, mentre per Al Bano è solo un ricordo. Nel giorno del compleanno di Ylenia, Al Bano ha dedicato un messaggio speciale alla figlia scomparsa. Attraverso un lungo post su Instagram, l’artista ricorda l’amata figlia e le emozioni che ancora provano.

La morte di Ylenia Carrisi non è mai stata confermata, ma Al Bano non spera più in un miracolo. In una recente intervista, ha raccontato di aver parlato con l’ultima persona che ha visto Ylenia in vita, il guardiano del porto di New Orleans. Il cantante ha sottolineato che, dopo il suo tuffo nel fiume Mississippi, ha capito che le parole del guardiano erano sincere e che Ylenia non sarebbe più tornata.

D’altra parte, Romina Power non ha mai voluto accettare la morte di Ylenia. La madre, con il passare degli anni, ha continuato a sperare in un improbabile ritorno della figlia. Nonostante le divergenze di opinioni tra Romina e Al Bano, quest’ultimo crede che Ylenia sia sempre con lui, in un modo o nell’altro.

La scomparsa di Ylenia Carrisi continua a suscitare grande interesse e dibattito tra i fan del celebre duo musicale. Molti continuano ad alimentare teorie e ipotesi sulla sua sorte, mentre altri si limitano a ricordare la giovane donna con affetto e nostalgia.

Nonostante le incertezze e il dolore che la scomparsa di Ylenia ha causato alla famiglia Carrisi, sia Romina che Al Bano si sono impegnati a mantenerne viva la memoria. L’amore per Ylenia continua a legare indissolubilmente i due artisti, che trovano conforto nel ricordo di una figlia tanto amata e che, in un modo o nell’altro, rimarrà sempre con loro.