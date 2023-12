L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha reso noto che nel mondo ci sono 2,6 milioni di morti all’anno a causa del consumo di alcol e oltre 8 milioni di morti per una dieta non sana. Inoltre, l’OMS ha pubblicato un manuale tecnico sulla politica e sull’amministrazione fiscale per gli alcolici, sottolineando che tassare i prodotti malsani porta a una popolazione più sana e a entrate extra per i governi.

Tuttavia, molti paesi non utilizzano le tasse per promuovere comportamenti più salutari in relazione all’uso di alcol e bevande zuccherate. L’OMS ha anche segnalato che la metà dei paesi che tassano le bevande alcoliche tassano anche l’acqua, una pratica che non è raccomandata dall’organizzazione stessa.

In media a livello globale, l’accisa rappresenta solo il 6,6% del prezzo delle bevande zuccherate. Allo stesso tempo, almeno 148 paesi hanno introdotto tasse sulle bevande alcoliche a livello nazionale, ma il vino è esente da tasse in almeno 22 paesi europei.

Secondo uno studio del 2017, tassare gli alcolici al 50% potrebbe evitare oltre 21 milioni di morti in 50 anni e generare 17 trilioni di dollari di entrate aggiuntive. Questo dimostra che le tasse sui prodotti malsani non solo creano popolazioni più sane, ma hanno anche un effetto positivo sull’intera società, riducendo le malattie e le disabilità e fornendo entrate per i governi per i servizi pubblici.

Paesi come la Lituania hanno adottato misure per ridurre le morti dovute a malattie correlate all’alcol aumentando le tasse su questo tipo di bevande e hanno registrato un aumento delle entrate fiscali correlate.

Tassare l’alcol e le bevande alcoliche non solo aiuta a ridurre il loro consumo, ma dà anche alle aziende un incentivo per produrre prodotti più sani. Questo contribuisce anche alla prevenzione di malattie come il cancro, il diabete e le malattie cardiache.

Un recente sondaggio condotto da Gallup, in collaborazione con l’OMS e Bloomberg Philanthropies, ha dimostrato che la maggior parte delle persone intervistate in vari paesi è favorevole all’aumento delle tasse sugli alimenti e le bevande malsane.

L’OMS raccomanda l’applicazione di accise sui cibi dolci e sulle bevande alcoliche come misura efficace per migliorare la salute delle popolazioni e generare entrate aggiuntive per i governi.