Calcio spagnolo – Storia di una grande scienziata controcorrente

Cristiana Capotondi interpreta Margherita Hack nel film-tv “Margherita delle stelle”, in onda il 5 marzo su Rai 1 con la regia di Giulio Base. Il film si ispira al libro “Nove vite come i gatti” di Margherita Hack e Federico Taddia, e nel cast figurano anche Cesare Bocci, Sandra Ceccarelli e Flavio Parenti.

Capotondi descrive Hack come una donna che ha lottato per le proprie idee in un mondo dominato dagli uomini. La storia segue la vita di Hack, dal suo ruolo di direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Trieste e il sostegno dei genitori e del marito. Capotondi sottolinea come Hack fosse controcorrente già da giovane, praticando sport e non rinunciando mai a dire ciò che pensava.

L’opera non è un’agiografia, ma cerca di mostrare la complessità di Margherita Hack come persona e come scienziata. Un film che promette emozioni e riflessioni sulla figura di una donna determinata e coraggiosa che ha segnato la storia della scienza in Italia.

Non perdete l’appuntamento con “Margherita delle stelle” per scoprire la straordinaria vita e le sfide di Margherita Hack, interpretata da una talentuosa Cristiana Capotondi.