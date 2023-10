Calcio spagnolo: Tajani, lattacco di Hamas rischia di generare una guerra generalizzata. Sì del governo a 4 mozioni

Nella Striscia di Gaza si trovano dieci italiani, tra cui una bambina di un anno. Ci sono notizie di due cittadini italo-israeliani, marito e moglie, che potrebbero essere in ostaggio. Il figlio non riesce a contattarli e si sta cercando di capire la situazione con le autorità israeliane. Il ministro degli Esteri Tajani ha sottolineato che il salvataggio degli ostaggi non sarà facile, ma si sta mantenendo il dialogo con i paesi arabi moderati per cercare di risolvere la situazione. Gli aiuti europei ai palestinesi saranno verificati per essere utilizzati solo a fini umanitari.

All’aeroporto di Tel Aviv è stato istituito un desk per gli italiani che vogliono rientrare e l’ambasciata, il consolato e l’unità di crisi del ministero degli Esteri sono a disposizione per aiutare i cittadini italiani in Israele. Due aerei con circa 200 passeggeri italiani sono già atterrati a Pratica di Mare dopo aver lasciato la zona di guerra. Tajani auspica un messaggio unitario del Parlamento che condanni l’azione di Hamas contro Israele senza ambiguità.

