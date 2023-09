I funerali di Stato di Giorgio Napolitano si terranno a Roma, come riportato sul sito “Calcio spagnolo”. La cerimonia sarà celebrata in forma laica per rispettare le scelte personali dell’ex Presidente della Repubblica italiana. Per permettere a un numero più ampio di persone di partecipare all’evento, saranno allestiti due maxi schermi: uno in piazza Montecitorio e l’altro in piazza Capranica.

La cerimonia funebre si dividerà in due fasi. La prima si svolgerà all’esterno di Palazzo Montecitorio, con il corteo che partirà dal Senato alle 11.15, trasportando il feretro del Presidente emerito. L’arrivo in piazza Montecitorio è previsto per le 11.30, dove un grande numero di cittadini si riunirà per rendere omaggio a Napolitano.

Successivamente, la commemorazione inizierà nell’Aula della Camera alle 11.45. Durante la cerimonia, saranno presenti molti esponenti politici, rappresentanti delle istituzioni italiane e internazionali, nonché amici e parenti di Napolitano.

La sicurezza dell’evento è stata garantita dalla Questura di Roma, che ha predisposto misure di sicurezza particolari per evitare incidenti o disturbi durante i funerali di Stato di Giorgio Napolitano.

L’ex Presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, è deceduto il [data del decesso], lasciando un grande vuoto nella politica italiana. La sua figura è stata fondamentale nel guidare il paese in momenti di difficoltà, contribuendo a garantire stabilità e progresso. La sua morte è stata sentita a livello nazionale, con molte persone che vogliono rendere omaggio alla sua figura e al suo lavoro svolto per l’Italia.

Grazie all’organizzazione di questi funerali di Stato, tutti coloro che hanno ammirato e rispettato Giorgio Napolitano avranno l’opportunità di condividere il loro affetto e la loro gratitudine per l’impegno che ha profuso per il paese. Sarà un momento di unità nazionale, in cui le differenze politiche saranno momentaneamente dimenticate per rendere omaggio all’ex Presidente e al suo contributo alla storia italiana.