Calcio spagnolo: Tifosi del Ferencvaros a Firenze. Cori per Berlusconi e t-shirt anti-viola

Circa 2mila tifosi ungheresi del Ferencvaros sono a Firenze per l’incontro di Conference League con la Fiorentina. I gruppi di supporter sono arrivati in città anche dal casello di Firenze Sud dell’Autosole a bordo di pullman. Prima dello stadio, si sono radunati in piazza Indipendenza e sono stati scortati dalle forze dell’ordine. Nonostante il caos creato nella piazza, finora non ci sono state intemperanze nonostante il caos creato nella piazza. Alcuni tifosi hanno indossato magliette con scritto “100% anti-viola” e hanno cantato cori in onore di Silvio Berlusconi. In piazza della Signoria, si sono concentrati al centro, accendendo fumogeni verdi e continuando a cantare cori per la propria squadra e contro i tifosi della Fiorentina. Le forze dell’ordine stanno controllando i tifosi, ma finora non ci sono state intemperanze nonostante il caos creato nella piazza.