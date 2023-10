Calcio spagnolo – torna su Rai2 con Boomerissima: «A Mediaset mi sentivo ingabbiata, ero un bravo soldatino» – ilmessaggero.it

Alessia Marcuzzi torna questa sera su Rai2 con il suo nuovo programma “Boomerissima”. La celebre presentatrice televisiva, famosa per i suoi programmi di successo, si definisce una “vecchia dentro” e dichiara di sentirsi così da quando aveva vent’anni.

“Boomerissima” è un programma scritto e cucito sulla pelle di Alessia Marcuzzi, che mette in mostra la sua energia e la sua passione per l’intrattenimento. Durante la trasmissione, Alessia balla, canta e dialoga con giovani, coetanei e persone più grandi, creando un’atmosfera divertente e coinvolgente per tutti i telespettatori.

Il programma promette di essere una vera e propria esplosione di allegria e divertimento, con ospiti speciali, esibizioni musicali e sketch comici. Alessia, con il suo atteggiamento positivo e la sua contagiosa gioia di vivere, si propone di far sorridere e emozionare il pubblico a casa.

“Boomerissima” rappresenta anche un’iniziativa per promuovere l’importanza della positività e della giovialità, nonostante il passare degli anni. Alessia Marcuzzi dimostra di essere un’icona di stile e di grinta, un esempio per tutte le generazioni.

Nonostante sia un programma dedicato agli spettatori di tutte le età, è evidente che Alessia Marcuzzi si sente particolarmente a suo agio con un pubblico maturo e consapevole delle sfide che si presentano nella vita. La sua capacità di coinvolgere persone di diverse generazioni è uno dei segreti del suo successo.

“Boomerissima” è un programma imperdibile per tutti gli amanti dell’intrattenimento e per coloro che vogliono trascorrere una serata divertente e spensierata davanti alla televisione. L’appuntamento è per questa sera su Rai2, con Alessia Marcuzzi pronta a farci ridere, ballare e emozionare come solo lei sa fare.