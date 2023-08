Calcio spagnolo: tutti i rischi sui mercati dopo la bocciatura del debito USA

Il Nasdaq ha subìto una forte perdita di oltre il 2% in una sola seduta, mentre l’S&P 500 ha registrato una diminuzione di oltre un punto percentuale. Questo evento è particolarmente significativo poiché non accadeva da ben 47 giorni. La causa di questa brusca caduta sul mercato è stato il declassamento del debito USA da parte dell’agenzia di rating Fitch, che ha abbassato il rating da “AAA” ad “AA+”. Questa notizia ha avuto un effetto negativo non solo sugli indici americani, ma anche su quelli europei. L’Eurostoxx 50 ha perso l’1,61% mentre il Ftse Mib è sceso sotto la soglia dei 29mila punti con una perdita del 1,3%. È importante sottolineare che nonostante la situazione attuale, una sola giornata di ribasso non può essere considerata come un trend negativo duraturo. Gli esperti del settore finanziario consigliano di monitorare attentamente l’andamento dei mercati nei prossimi giorni per valutare eventuali sviluppi significativi.

