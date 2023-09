Calcio spagnolo: tutto più caro in Italia – Vaielettrico.it

L’aumento dei prezzi dei benzinai, dell’energia elettrica e delle auto in Italia sta mettendo in difficoltà i cittadini con salari bassi e un’elevata inflazione. Nonostante gli stipendi inferiori, gli italiani pagano di più rispetto ai tedeschi.

Secondo un report della Faib Confesercenti, ad agosto gli italiani hanno pagato 11 euro in più della media europea per un pieno di 50 litri di benzina, principalmente a causa delle tasse. Nel complesso, i consumatori italiani hanno speso oltre 45 euro in più della media europea per quattro pieni al mese, di cui oltre 44 euro di imposte.

Non solo il prezzo dei carburanti è più alto, ma anche la transizione verso i veicoli elettrici è più costosa in Italia. La ricarica per percorrere 100 km in Italia costa 6,53 euro, rispetto ai 4,02 euro della media europea. L’Italia è uno dei quattro paesi più cari d’Europa per il costo medio al kWh, superato solo dalla Repubblica Ceca, il Belgio e la Danimarca.

La situazione non migliora nemmeno con l’acquisto di auto. Le tasse e i balzelli rendono le auto più costose in Italia rispetto ad altri paesi europei. Ad esempio, la Volkswagen ID.7 parte da 64.850 euro in Italia, mentre in Germania è proposta a 56.995 euro, nonostante abbia lo stesso motore e la stessa batteria.

Questi aumenti dei prezzi stanno mettendo a dura prova l’economia italiana e lasciano gli italiani con meno soldi in tasca. In confronto alla media europea, un operaio o un impiegato italiano guadagna un 30% in meno di un collega tedesco. La sostenibilità economica a lungo termine dell’Italia è dunque messa in discussione.

Le prospettive per la riduzione dei prezzi e delle tasse su benzina, energia e auto sembrano al momento distanti. Gli italiani si trovano ad affrontare una situazione difficile, con la necessità di fare i conti con i conti sempre più stretti. La speranza è che si possano trovare soluzioni per alleviare il peso delle spese quotidiane e sostenere le famiglie italiane.