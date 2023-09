Calcio spagnolo: Ucraina Russia, vittoria del partito Putin nei territori annessi in diretta

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha chiesto la sospensione delle relazioni diplomatiche con l’Unione Europea in seguito alla decisione dell’UE di vietare ai cittadini russi di portare con sé oggetti personali di uso quotidiano quando entrano nel territorio dell’UE. Secondo Medvedev, questa decisione rappresenta uno “sputo in faccia” a ogni russo.

Medvedev ha suggerito di non imporre restrizioni di ritorsione sui cittadini dell’UE, ma piuttosto sospendere le relazioni diplomatiche e richiamare il personale diplomatico russo. In maniera sarcastica, ha elogiato i leader dell’UE definendoli “capi schietti e onesti di Bruxelles” che considerano i russi persone di seconda classe.

Il vicepresidente ha sottolineato che questa decisione non rappresenta una giusta punizione per quello che Bruxelles vede come il regime criminale e aggressivo del Cremlino, ma piuttosto uno “sputo in faccia” a ogni cittadino russo.

La richiesta di Medvedev arriva in un momento di forti tensioni tra Russia e Unione Europea. Negli ultimi mesi, i due attori internazionali si sono scontrati su varie questioni, tra cui l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, le accuse di interferenza nelle elezioni e la situazione in Ucraina.

La sospensione delle relazioni diplomatiche tra Russia e UE avrebbe conseguenze significative su vari fronti, tra cui il commercio, la sicurezza e la cooperazione internazionale. Al momento, non è chiaro come questa richiesta verrà affrontata dall’UE e quale sarà la risposta della comunità internazionale.

Questo episodio mette in luce la complessità delle relazioni internazionali e i profondi contrasti tra due attori geopolitici importanti come Russia e Unione Europea. Sarà fondamentale seguire gli sviluppi di questa situazione e le eventuali conseguenze che potrebbe comportare per entrambe le parti coinvolte.