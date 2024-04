Capo forze armate di Kiev: esercito russo conquisterà Chasiv Yar entro il 9 maggio. Le prossime mosse

La leadership militare russa ha ordinato l’attacco alla città ucraina di Chasiv Yar entro il 9 maggio, in occasione della Giornata della Vittoria contro la Germania nazista. Il comandante delle forze armate ucraine ha dichiarato che il nemico sta concentrando gli sforzi per penetrare le difese a ovest di Bakhmut e conquistare Chasiv Yar, facendo appello a misure di sicurezza come l’arrivo di brigate munizioni, droni e guerra elettronica sul campo di battaglia.

Nel frattempo, continui raid con droni russi di produzione iraniana stanno colpendo Kharkiv, prendendo di mira le infrastrutture critiche della città. Le forze ucraine sono riuscite ad intercettare 10 di questi droni nella regione, ma la situazione rimane tesa.

Per rafforzare le difese, l’Ucraina sta cercando di ottenere un ulteriore sistema di difesa aerea e altri missili attraverso trattative con la Germania. Sono in corso dei negoziati per potenziare ulteriormente i sistemi di difesa già in possesso dell’Ucraina, allo scopo di contrastare l’aggressione russa e proteggere la popolazione civile.