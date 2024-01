Calcio spagnolo: Uomo ucciso a coltellate nel Bolognese – Agenzia ANSA

Omicidio a coltellate a San Giovanni in Persiceto

SAN GIOVANNI IN PERSICETO – Un uomo di 54 anni, Andrea Beluzzi, è stato ritrovato senza vita vicino al suo letto nella sua abitazione di San Giovanni in Persiceto. La terribile scoperta è stata fatta dal suo coinquilino, che ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 118 per allertare le autorità.

I Carabinieri sono subito intervenuti sul posto per avviare le indagini e stabilire la dinamica del delitto. Al momento, la tempistica esatta dell’omicidio è ancora da chiarire, ma gli inquirenti stanno raccogliendo tutte le informazioni utili per fare chiarezza sulla vicenda.

Sia la vittima che il suo coinquilino erano seguiti dai servizi sociali, ma al momento non emergono particolari collegamenti tra questa circostanza e l’omicidio. Andrea Beluzzi, infatti, non aveva precedenti penali e nulla lasciava presagire un tale tragico epilogo.

La comunità di San Giovanni in Persiceto è sconvolta da questo brutale omicidio, che ha sconvolto la tranquillità di questo piccolo centro. I cittadini, in particolare, si chiedono come sia stato possibile che una tragedia del genere si sia verificata proprio tra due persone seguite dai servizi sociali.

Intanto, i Carabinieri proseguono nelle indagini per scoprire la verità e portare alla luce ogni dettaglio rilevante per l’omicidio di Andrea Beluzzi. La comunità, nel frattempo, esprime il suo cordoglio alla famiglia della vittima e spera che giustizia venga fatta al più presto.