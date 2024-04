Calcio tedesco

La procura federale tedesca ha emesso e eseguito due ordini di arresto per agenti che avrebbero pianificato azioni di sabotaggio in Germania su ordine dei Servizi russi. Gli arresti sono avvenuti con successo a Bayreuth, in Baviera. Le indagini hanno rivelato che gli agenti avevano spiato le basi statunitensi in Germania e pianificato attacchi alle rotte di trasporto militare, mirando agli aiuti tedeschi all’Ucraina.

I due uomini arrestati, di nazionalità russa e tedesca ma nati in Russia, sono stati identificati come Dieter S. e un altro individuo. Si è scoperto che Dieter S. era in contatto con i servizi russi dallo scorso ottobre per consultarsi su possibili azioni di sabotaggio in Germania.

In risposta a questi eventi, il Segretario della Nato Jens Stoltenberg ha dichiarato l’urgenza di potenziare la difesa aerea in Ucraina e ha annunciato il lavoro per schierare sistemi di difesa come i Patriot. Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l’ambasciatore russo in seguito agli arresti, definendo la situazione grave.

La ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser ha garantito che la Germania non si lascia intimidire dagli agenti di Putin e che continuerà a sostenere l’Ucraina. Resta da vedere quale sarà la risposta della Russia a queste accuse e quali saranno le conseguenze di questo caso sulle relazioni diplomatiche tra i due paesi.