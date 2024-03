Chico Forti torna in Italia: chi è il 65enne imprenditore ed ex campione di windsurf condannato…

Giorgia Meloni ha annunciato oggi in una conferenza stampa il trasferimento in Italia di Chico Forti, condannato all’ergastolo per un omicidio in Florida nel 1998. Forti, di 65 anni, è stato condannato per l’omicidio di Dale Pike, ma ha sempre sostenuto di essere vittima di un errore giudiziario.

Dopo anni di battaglie politiche e diplomatiche, il trasferimento è finalmente stato autorizzato e Forti potrà tornare in Italia per scontare il resto della sua pena. La notizia è stata accolta positivamente dai familiari della vittima e dal governo australiano, che hanno accettato la decisione.

I vicepremier Tajani e Salvini si sono detti soddisfatti per l’ok al trasferimento, definendolo un importante risultato del governo italiano. Anche il sindaco di Trento, città natale di Forti, ha accolto positivamente la notizia, sottolineando che il detenuto potrà finalmente ricongiungersi con i suoi cari e iniziare una nuova vita vicino a casa.