Da Stevie Wonder a Billie Eilish, gli artisti combattono contro lintelligenza artificiale

Tutti i generi musicali rappresentati nell’industria della musica sono attualmente minacciati dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale senza il consenso degli artisti. Molti membri dell’Artist Rights Alliance si sono uniti per difendere i diritti degli artisti e garantire che la creatività venga rispettata.

Aziende senza scrupoli stanno utilizzando il lavoro degli artisti per addestrare modelli di intelligenza artificiale con l’obiettivo di sostituire il lavoro umano con suoni e immagini generati da macchine. Ciò ha portato a una diluizione delle royalties pagate agli artisti e potrebbe avere conseguenze catastrofiche per musicisti, artisti e cantautori.

Di fronte a questa minaccia, un gruppo di artisti ha scritto una lettera esprimendo preoccupazione e chiedendo il rispetto dei loro diritti. Chiedono che venga garantito il giusto compenso per il loro lavoro e che venga preservata la creatività umana nell’industria musicale.

L’uso dell’intelligenza artificiale può certamente favorire la creatività e l’innovazione, ma è essenziale che gli artisti vengano coinvolti e compensati in modo equo. L’industria musicale deve trovare un equilibrio tra l’utilizzo delle nuove tecnologie e il rispetto per il lavoro degli artisti per garantire un futuro sostenibile per tutti i professionisti del settore.