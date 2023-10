Dieta iperproteica: quali possono essere le conseguenze indesiderate?

La moda del momento consiste nel sostituire i carboidrati con proteine, ma è importante ricordare che i cereali sono una fonte fondamentale di fibra. La fibra svolge un ruolo cruciale per la salute gastrointestinale, aumentando la regolarità intestinale e riducendo il rischio di patologie come la stipsi.

Una dieta iperproteica può infatti portare alla stipsi, ma ciò dipende molto dalle fonti di proteine che si assumono. Se si opta per proteine provenienti da carne rossa e prodotti animali ad alto contenuto di grassi saturi, il rischio di stipsi aumenta. D’altro canto, proteine provenienti da fonti vegetali come i legumi e la frutta secca a guscio possono garantire un apporto di fibre adeguato.

È fondamentale comprendere che non è l’alimentazione iperproteica in sé a far crescere la muscolatura, ma l’esercizio fisico regolare e una dieta equilibrata. Gli esperti raccomandano un apporto proteico del 15% dell’energia giornaliera, che corrisponde a un apporto proteico sufficiente per sostenere il fabbisogno del nostro organismo.

Inoltre, è interessante notare che gli italiani già assumono una quantità di proteine superiore a quanto necessario. Spesso, si tende ad esagerare con il consumo di carni rosse e salumi, che possono portare ad un eccesso proteico dannoso per la salute.

La sostituzione dei carboidrati con proteine potrebbe comportare una riduzione dell’apporto di fibra, il che può a sua volta causare stipsi. Per evitare questo inconveniente, è importante scegliere fonti di proteine che garantiscano un apporto di fibre sufficiente, come i legumi e la frutta secca a guscio.

Infine, è importante tenere presente che nel lungo periodo le diete che contribuiscono maggiormente alla salute sono quelle che prevedono un equilibrio tra carboidrati, grassi e proteine. È essenziale evitare estremi e puntare ad una varietà di alimenti che consenta al nostro organismo di ricevere tutti i nutrienti di cui ha bisogno.