Due morti a Ferrara dopo un camper a fuoco nel parcheggio e lesplosione: dubbi sulle bombole di Gpl a bordo

Due persone sono morte a Ferrara a causa di un incendio scoppiato in un camper. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno visto il mezzo avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti ma il camper è stato completamente distrutto. All’interno del mezzo sono stati trovati i resti di due corpi carbonizzati, presumibilmente di due italiani legati da parentela. I testimoni hanno riferito di esplosioni, ma le gomme del camper sono intatte e le bombole trovate all’interno non sono esplose. Si ipotizza che i due viaggiatori siano stati storditi dalle esalazioni di un fornellino, persi i sensi e il gas abbia innescato l’esplosione. Sono in corso rilievi e indagini per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Il camper trasportava due biciclette, suggerendo che ci potessero essere altre persone a bordo. Le vittime sembrano non essere residenti fissi ma persone che si trovavano a Ferrara e non avevano un alloggio adeguato, in mancanza di strutture ricettive organizzate come campeggi.

