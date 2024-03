Elon Musk querela OpenAI e Sam Altman: lazienda ha tradito gli accordi costitutivi

Elon Musk denuncia OpenAI per presunta violazione degli ideali originari dell’azienda

Il fondatore di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha intentato una causa legale contro OpenAI e il suo CEO Sam Altman, accusandoli di tradire gli ideali originari dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale.

OpenAI, fondata nel 2015 come società no-profit, ha rivoluzionato il settore dell’intelligenza artificiale diventando un importante attore nel mercato tecnologico. Tuttavia, Musk ha espresso crescenti riserve e ostilità nei confronti dell’azienda negli ultimi anni.

La causa presentata da Musk presso il tribunale di San Francisco sostiene che OpenAI si è trasformata in una filiale closed-source di Microsoft e che sta sviluppando intelligenza artificiale per massimizzare i profitti, tradendo gli ideali originari dell’azienda.

Non è la prima volta che OpenAI è coinvolta in controversie legali, ma questa causa intentata da Musk è di natura diversa e mette in luce le tensioni all’interno dell’azienda.

Resta da vedere come si evolverà la situazione e quali saranno le conseguenze per OpenAI e per il suo futuro nel mercato dell'intelligenza artificiale.