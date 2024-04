Emiliano assediato: se necessario vado dai pm

Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, sarebbe al centro di un nuovo scandalo che potrebbe agitare le acque della politica locale. Secondo alcune fonti, Emiliano sarebbe pronto a rivelare l’identità della talpa che gli avrebbe anticipato l’arresto di un suo ex assessore.

Si vocifera che Emiliano abbia avvertito l’ex assessore tramite chat, temendo che i loro messaggi potessero essere cancellati. Le conversazioni sarebbero già cadute nelle mani della Procura, che sta indagando sulla questione.

Alcuni sospettano che la talpa potrebbe essere la stessa che ha anticipato altre mosse della magistratura, come gli arresti domiciliari di Sandro Cataldo. Questa situazione ha scatenato polemiche politiche sulla presunta connessione tra Emiliano e la magistratura.

Emiliano ha dichiarato il suo sostegno ufficiale a Leccese, ma sembra che Laforgia abbia il supporto del movimento del governatore. Si teme che la situazione giudiziaria possa ulteriormente peggiorare, con possibili conseguenze per il Comune di Bari e per le prossime elezioni europee. Restate con noi su Calcio Spagnolo per ulteriori aggiornamenti su questo caso in evoluzione.