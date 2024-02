Esplosioni di gas e incendi, morti e feriti: Enormi palle di fuoco, gente che urlava e correva ovunque – Calcio spagnolo

Esplosione di gas a Nairobi: almeno due morti e centinaia di feriti

Nel quartiere Embakasi a Nairobi, in Kenya, si è verificata un’enorme esplosione di gas che ha causato la morte di almeno due persone e il ferimento di centinaia di altre. L’esplosione è avvenuta presso una società di rifornimento di gas la cui sede è stata gravemente danneggiata.

Le immagini circolanti sui social media mostrano un enorme incendio che si è propagato anche a un vicino magazzino di abbigliamento e tessuti, danneggiando veicoli e abitazioni. La Croce Rossa del Kenya ha riferito che 271 persone sono state portate in strutture sanitarie, mentre altre 27 sono state valutate sul posto.

Ancora non si conosce la causa dell’esplosione. Gli inquirenti stanno lavorando per determinare le circostanze che hanno portato a questo tragico incidente. Si teme che il numero delle vittime possa aumentare nelle prossime ore.

Un sopravvissuto ha raccontato di essere stato ustionato da un’esplosione di una bombola di gas mentre cercava di scappare e di essere stato fortunato ad avere la forza di fuggire. Altri testimoni hanno descritto scene di panico con enormi esplosioni e palle di fuoco e persone che urlavano e correvano in preda al terrore.

Le autorità locali e i soccorritori stanno lavorando incessantemente per portare soccorso alle vittime e garantire la sicurezza della zona colpita. Si stanno organizzando squadre di ricerca e soccorso per individuare eventuali sopravvissuti sotto le macerie.

Le notizie sono state inizialmente diffuse attraverso i social media, ma, al momento, non è possibile visualizzare il video dell’esplosione. Le autorità stanno investigando per accertare la veridicità di eventuali filmati dell’incidente.

Questo incidente tragico mette in evidenza la necessità di adottare misure di sicurezza adeguate negli impianti di stoccaggio e distribuzione di gas. Saranno necessari ulteriori accertamenti per determinare eventuali responsabilità e prevenire incidenti simili in futuro.

L’opinione pubblica spera che le autorità possano fare tutto il possibile per garantire che una tragedia simile non accada mai più e che vengano messe in atto le misure di sicurezza necessarie per proteggere la popolazione.