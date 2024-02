Fiorentina-Lazio 2-1, le pagelle: lMVP è Kayode, riecco Bonaventura. Luis Alberto illude.

La Fiorentina vince contro la Lazio con un punteggio di 2-1 in una partita emozionante al Franchi. Kayode e Bonaventura si sono distinti come i migliori giocatori della partita, mentre Luis Alberto ha segnato il gol dell’illusione per la Lazio.

Il tecnico Vincenzo Italiano ha realizzato una tattica super-offensiva che ha portato al successo della squadra viola. Dall’altra parte, Provedel non è stato all’altezza nella difesa della Lazio, mentre Casale si è distinto per un salvataggio notevole.

Romagnoli ha faticato a contrastare gli attaccanti della Fiorentina, mentre Marusic ha giocato in modo ordinato senza errori. Guendouzi si è distinto per la sua prestazione difensiva, ma Luis Alberto ha lottato per guidare la Lazio e il suo gol non è stato sufficiente.

Isaksen ha avuto difficoltà a trovare lo spunto giusto, mentre Immobile non è riuscito a trovare la porta. Felipe Anderson è scomparso dalla partita prima di essere sostituito da Sarri.

La vittoria della Fiorentina ha confermato il talento e la determinazione della squadra, mentre la Lazio dovrà lavorare sodo per migliorare la propria difesa e l’efficacia in attacco. I tifosi possono già aspettarsi altre emozionanti partite nel campionato di Serie A.