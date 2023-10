Gaza, 20 camion di farmaci e cibo attraversano il valico di Rafah. Situazione catastrofica secondo lONU – Sky Tg24

Sabato mattina, 20 camion provenienti dall’Egitto sono passati attraverso il valico di Kerem Shalom e sono entrati nella striscia di Gaza. Questo convoglio di camion è stato accolto con grande speranza dalla popolazione gazziana, in quanto trasportava principalmente farmaci e cibo, forniture essenziali per la sopravvivenza di molte persone.

La situazione umanitaria nella striscia di Gaza è diventata disperata dopo gli ultimi eventi di ostilità nella regione. L’accesso alle risorse di base si è ulteriormente ridotto, con il valico di Kerem Shalom chiuso dopo il passaggio dei camion. Questa situazione ha suscitato molte preoccupazioni nelle Nazioni Unite, che hanno chiesto alla comunità internazionale di fare di più per aiutare la popolazione colpita da questa crisi.

Le Nazioni Unite sottolineano che l’assistenza umanitaria è fondamentale per garantire la sopravvivenza delle persone nella striscia di Gaza. Le forniture mediche sono particolarmente cruciali in un momento in cui i servizi sanitari sono sotto pressione a causa delle ferite causate dal recente conflitto. Inoltre, il cibo è indispensabile per prevenire la fame e garantire una nutrizione adeguata per i residenti.

Le organizzazioni umanitarie stanno facendo del loro meglio per fornire assistenza alla popolazione gazziana, ma le risorse sono limitate e il fabbisogno è enorme. Per questo motivo, le Nazioni Unite chiedono agli stati membri di intensificare gli sforzi e fornire un supporto finanziario supplementare per far fronte all’emergenza umanitaria.

In conclusione, il passaggio dei 20 camion provenienti dall’Egitto attraverso il valico di Kerem Shalom è stato un respiro di sollievo per la popolazione gazziana, che ha ricevuto farmaci e cibo essenziali. Tuttavia, la situazione rimane critica e richiede una risposta globale. Le Nazioni Unite esortano il mondo a fare di più per aiutare le persone coinvolte in questa catastrofe umanitaria.