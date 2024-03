Gianluca Grignani in ospedale: arriva la smentita – Calcio Spagnolo

Il famoso cantante italiano Gianluca Grignani ha smentito le voci che lo davano ricoverato in ospedale a Piacenza a causa di un calo di pressione. Il cantautore ha chiarito la situazione in un video pubblicato su Instagram, rassicurando i suoi fan sul suo stato di salute.

Grignani, noto per successi come “Destinazione Paradiso” e “La mia storia tra le dita”, si è concentrato sulla sua passione per la musica e ha annunciato il suo nuovo tour intitolato “Residui di Rock’n’Roll”. Il tour partirà il 22 marzo da Fontaneto d’Agogna e toccherà diverse città italiane, tra cui Milano, Torino, Roma, Napoli e Firenze.

Con questo nuovo progetto, Gianluca Grignani vuole portare la sua musica in giro per l’Italia e regalare ai suoi fan emozioni e momenti indimenticabili. I biglietti per le tappe del tour sono già disponibili online e si prevede che i concerti saranno un grande successo.

Dopo la smentita sul presunto ricovero in ospedale, i fan di Gianluca Grignani possono ora concentrarsi sull’attesa di questo nuovo tour e sulla possibilità di ascoltare dal vivo i suoi grandi successi e le nuove canzoni che ha in serbo per loro.