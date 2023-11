Il calcio spagnolo

La legge di bilancio 2024 porterà significativi cambiamenti per i fringe benefit dei lavoratori dipendenti, come riportato dal sito specializzato Calcio Spagnolo. Gli importi detassati subiranno modifiche, con un aumento a 2.000 euro per coloro che hanno figli a carico e a 1.000 euro per gli altri. Inoltre, i costi dell’affitto o del mutuo per la prima casa potranno essere inclusi nel beneficio.

Il bonus per coprire le spese delle utenze domestiche, come l’energia elettrica, il gas naturale e il servizio idrico, continuerà ad essere disponibile anche con questa nuova legge. La modifica interesserà l’articolo 6 della legge di bilancio.

Per quanto riguarda l’affitto, il bonus coprirà l’intera somma, mentre per il mutuo saranno coperti solo gli interessi. Tutti i dipendenti avranno diritto a beneficiare di questi vantaggi se l’azienda lo offre.

Le soglie per i bonus detassati saranno di 2.000 euro per coloro che hanno figli a carico con un reddito fino a 2.840,51 euro, mentre per gli altri e per chi ha compiuto 24 anni la soglia sarà di 4.000 euro.

Saranno necessarie indicazioni operative specifiche per includere l’affitto nei benefici e verranno valutate le norme già presenti per il calcolo dei mutui. Inoltre, sarà possibile contribuire al pagamento degli interessi del mutuo fino al 50% o al 25%.

Il contributo aziendale verrà accreditato direttamente sul conto corrente del prestito per evitare che sia disponibile per il dipendente. Il titolare dell’azienda dovrà aggiornare l’importo del contributo e calcolare la quota imponibile prima di ogni rata.

In caso di aumento dei tassi di riferimento, sarà necessario rifare tutti i calcoli. Queste nuove disposizioni apportate dalla legge di bilancio 2024 rappresentano un cambiamento significativo per i lavoratori dipendenti in Spagna.