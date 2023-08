La Porsche 928, una delle supercar più discusse e criticate di Stoccarda, è diventata oggetto di un articolo di notizie sul sito ‘Calcio spagnolo’. Nonostante provenga da marchi prestigiosi come Ferrari, Maserati, Aston Martin e la stessa Porsche, non tutte le loro supercar sono immune da critiche o insuccessi commerciali.

Nel contesto degli anni ’70, la crisi energetica ha portato alla nascita della Porsche 928. Questa vettura è stata la prima coupé ad avere un motore V8 anteriore, rompendo la tradizione di montare il motore posteriore come nelle altre Porsche. Nonostante le critiche dei puristi del marchio, nel 1978 la vettura ha ottenuto il premio di Auto dell’Anno.

La produzione della Porsche 928 è stata continuata per diversi anni, fino agli anni ’90, con costanti evoluzioni. Questa vettura è stata ammirata per le sue caratteristiche innovative, come i fari a scomparsa e i componenti in plastica. Nonostante non raggiunga il livello degli altri modelli Porsche, come la celebre 911 o la Carrera GT, la 928 ha mantenuto la sua funzionalità originale.

Agli occhi dei collezionisti, le quotazioni della Porsche 928 oscillano tra i 20.000 e i 37.000 Euro, un prezzo accessibile considerando il marchio di lusso a cui appartiene. Nonostante non sia stata un successo tra i collezionisti, la vettura non presenta particolari problemi meccanici ed è considerata una gemma misconosciuta dagli esperti del settore.

In conclusione, la Porsche 928 è stata una vettura molto discussa e criticata, ma ha dimostrato di essere adatta al suo scopo. Nonostante non abbia raggiunto il successo di altri modelli Porsche, come la celebre 911, la 928 ha lasciato un segno nella storia dell’automobilismo e continua ad essere un’auto apprezzata dagli appassionati.